İtalyan çimi ile sütte verim artırılacak

Bartın’da Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden deneme için temin edilen İtalyan çimi tohumluğu Şiremirçavuş, Şiremirtabaklar, Çeştepe ve Yeğenli köylerinde olmak üzere 4 çiftçiyle toplam 20 dekarda ekimi gerçekleştirildi. Yapılan denemeler sonucunda ilk biçimde 1 dekar alandan ortalama 900 kg kuru ot alındı. Bartın’da normal koşullarda üç biçimin sonunda İtalyan çiminden ortalama 1.500 kg kuru ot alınacağı belirlendi.

İnceleme ziyareti yapıldı

Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulsetter Bayram, Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Gönül Merve Şen Kul, Ziraat Mühendisleri Mukaddes İnce Tüfekçi ve Kemal Aykut, Tekniker Okan Kalafat, Yeğenli köyü muhtarı Fahri Özdemir birlikte Yeğenli Köyündeki üreticilerden Mustafa Çelik’in tarlasını ziyaret ederek inceleme yaptı. Ziyaretinde konuşan Bayram, "İtalyan çimi en iyi gelişimi nötr veya hafif asit, iyi drenajlı ve verimli topraklarda yapar. Yüksek verim için toprağın azotça zengin olması gereklidir. Tohum ekilişi, keseksiz ve iyi hazırlanmış bir tohum yatağına dekara 2-3 kiloyu geçmeyecek şekilde ve 1,5-2 santimlik toprak derinliğine yapılması gerekir. Saf olarak ekilişte tahıl mibzeriyle ekilmesi önerilmektedir. Tohum ekildikten sonra toprağın nemle tutulması gelişmeyi hızlandırmaktadır. Çimler birim alandan yüksek kuru madde verimi sağlamaları ve yıl içerisinde birkaç kez gelişme göstermeleri nedeniyle topraktan fazla miktarda azot alır. Dekara atılacak azotlu gübre miktarı 15-20 kg ’dır. Çim gelişmesi ve ot veriminin arttırılması için sıcak dönemlerde 15 gün arayla geceleri bol sulama yapılmalıdır. Bitki boyu ilimizde yapılan denemelerde ortalama 120 santimi bulmuştur. Hasat tarlada yüzde 50 oranında başakların polen dökmeye başladığı dönemde toprak seviyesinden 5 cm yükseklikte yapılmalıdır. Kuru şartlarda birim alandan 2-3 biçim sulu şartlarda 5-6 biçim alınır. Ülkemizin çeşitli bölgelerin-de yapılan araştırmalara göre birim alandan elde edilen kuru ot verimi dekara 585-2 bin 100 kilodur. Birim alandan birden fazla biçim alınan bu çeşit; kuru ot olarak, silaj yapılarak, günlük yeşil biçilerek ve otlatma yapılarak değerlendirilmekte, için-deki protein oranı yüzde 19 u geçerek, protein oranı yüzde 16 olan yoncaya rakip olmaktadır. Kuru madde oranı yüzde 30-45 arasında olmasıyla besi hayvanlarında kondisyon artışı, süt hayvanlarında yüzde 20 süt veriminde artış sağlamaktadır” dedi.