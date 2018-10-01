Jandarmadan silah baskını

Bartın'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada çok sayıda kuru sıkı tabanca ve kesici alet ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'da bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan iznin ardından merkeze bağlı Arıönü Köyünde bir evde yapılan aramada, çok sayıda kurusıkı tabanca ve kesici alet ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.A. isimli şahsa; "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatılırken ayrıca, "5326 Sayılı Kabahatler Kanun" undan gerekli idari yaptırım uygulandı.