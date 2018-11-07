Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bartın'ın Amasra ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yasadışı kenevir ekimine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin uyuşturucu ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Amasra ilçesinde gerçekleşen operasyonda 1 şüpheli yakalanırken evinde yapılan aramalarda ise 60 gram kubar esrar maddesi, 75 kök kenevir bitkisi ve 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.