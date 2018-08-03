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03 Ağustos 2018 16:42

Jandarmandan dolandırıcılara operasyon; 4 gözaltı

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından marka ürünlerin ismini taklit edip, vatandaşları dolandıran suç şebekesine operasyon düzenlendi.

Jandarmandan dolandırıcılara operasyon; 4 gözaltı

03 Ağustos 2018 16:42

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Merkez İlçe Hasankadı Beldesinde “Marka ürünlerin ismini taklit edip, orijinal gibi satışa sunan ve vatandaşlara bu sahte ürünleri satarak dolandıran” suç şebekesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli Kozcağız Beldesinde diğer 2 şüpheli ise Zonguldak İli Çaycuma ilçesinde yakalandı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan 4 şüpheli Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada; birçok sahte imitasyon ürün, bir miktar uyuşturucu madde ve yüklü miktarda para ele geçirildi.




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