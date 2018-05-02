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02 Mayıs 2018 13:46

Kadın Kolları’dan Cemal Akın’a doğum günü sürprizi

Milletçi Hareket Partisi Bartın Kadın Kolları, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’a sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Kadın Kolları’dan Cemal Akın’a doğum günü sürprizi

02 Mayıs 2018 13:46


Yöresel Yemek Evi’nde gerçekleşen kutlamada Başkan Cemal Akın Milletçi Hareket Partisi Bartın Kadın Kolları üyelerine hazırlamış oldukları sürpriz için teşekkür etti. Kısa bir konuşma yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Hazırlamış olduğunuz bu güzel sürpriz için siz değerli dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim inşallah hepimize sağlık ve huzurla bir ömür versin” dedi.


Konuşmasının ardından doğum günü pastasını torunu Kemal Asaf ile kesen Başkan Cemal Akın daha sonra Kadın Kolları Üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.




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