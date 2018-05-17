Kadınlarda Güreş Türkiye Şampiyonu Bartın oldu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Adana’da düzenlenen Koçfest Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonada, Bartın Üniversitesi takım olarak 5 altın ve 2 bronz madalya alarak toplamda 25 puanla kadınlarda güreş Türkiye Şampiyonu oldu. Gerçekleştirilen karşılaşmalarda; Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri Funda Tükenmez 50 kiloda birinci, Aslı Tuğcu 65 kiloda birinci, Buse Tosun 68 kiloda birinci, Nuray Karadağ 59 kiloda birinci, Beste Altuğ 72 kiloda birinci, Kürbranur Kurt 53 kiloda üçüncü ve Berna Güneş 57 kiloda üçüncü oldu. Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Taner Bozkuş, aldıkları başarılardan dolayı sporcuları kutladı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise müsabakalarda madalya alan sporcuları tebrik ederek, "Öğrencilerimiz, Üniversitemizi en iyi şekilde tebrik ederek bizleri gururlandırmıştır. Aralarında bizleri olimpiyatlarda ve diğer uluslararası müsabakalarda temsil eden sporcularımız da var. Kendileri bugün Üniversitemizin ismini en iyi şekilde temsil ettikleri gibi önümüzdeki günlerde Ülkemizi de aldıkları derecelerle en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Tekrardan sporcularımız tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.