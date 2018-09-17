Kahvaltıda talepler dinlendi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Orta Mahalle'de düzenlenen kahvaltı programına katılarak, vatandaşlarla sohbet etti.

Bartın Belediyesi tarafından hafta sonu gerçekleştirilen kahvaltı programında, Orta Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Cemal Akın, belediye çalışmaları hakkında vatandaşlarla sohbet ederek, programa katılanların talep ve önerilerini dinledi. Birlik, beraberlik ve paylaşım duygularını pekiştirmek, vatandaşların talep ve önerilerini almak adına tertip edilen kahvaltı programlarının, vatandaşlar tarafından son derece olumlu karşılandığını belirten Başkan Akın, “Bartın Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk andan bugüne kadar geçen süreçte yaptığımız, yapıma devam ettiğimiz çalışmalarımızda vatandaşlarımızın huzuru, birlik ve beraberliğini pekiştirmek, güçlendirmek üzerine çalışmalar yaptık. Sık sık düzenlediğimiz mahalle toplantılarımızda, vatandaşlarımızın sorunlarını birebir dinleyerek çözüm odaklı çalıştık. Yine bu düşünce ile mahallelerimizde düzenlediğimiz kahvaltı programlarında vatandaşlarımızla, mahalle muhtarlarımızla bir araya gelerek yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları anlatıp, istişare etmeye devam edeceğiz” dedi.