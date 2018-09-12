Kaldırım çalışması başladı

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yeni yerleşim alanlarının yol ve kaldırım ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Orduyeri Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Çağlayan Mevkii'nde başlatılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Başkan Cemal Akın, Belediye olarak mahallelerde ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet götürdüklerini belirterek yeni yerleşim alanlarının ihtiyaçlarını da bu kapsamda hızla karşıladıklarını söyledi.

Akın açıklamasında “Belediye olarak mahallelerimizin alt yapı üst yapı ve çevre düzeni gibi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Orduyeri Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Çağlayan Mevkii'nde ki yeni yerleşim alanlarının kaldırımlarını düzenlemeye başladık. Yaklaşık 50 metre uzunluğunda olacak kaldırımlar engelli vatandaşlarımızın da kullanıma uygun şekilde düzenlenecek. Çalışmalarımızı kısa zaman içinde tamamlayarak vatandaşlarımıza ulaşım kolaylığı sağlayacağız” dedi.