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10 Temmuz 2018 16:24

Kaldırım çalışması başlatıldı

Bartın Belediyesi tarafından yeninden düzenlenmek üzere söküm çalışmaları yapılan Bülent Ecevit Caddesi’nde kaldırım düzenleme çalışmalarına başlandı.

Kaldırım çalışması başlatıldı

10 Temmuz 2018 16:24


Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın Belediyesi olarak mahallelerimizin üstyapı ve altyapı ihtiyaçlarını karşılıyor çevre güzelleştirme çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında Bülent Ecevit Caddesi’ni yeniden düzenlemek üzere çalışma başlattık. Ekiplerimiz bir yandan söküm çalışması yaparken bir yandan da sökülen noktaların tesviyesi yapılarak granüllü parke taşlarla, engelli vatandaşlarımızın da kullanımına uygun şekilde yeniden düzenliyor. 8500 metrekare alanda gerçekleştireceğimiz kaldırım düzenleme çalışmasının ardından ise 7000 metrekarelik araç yolunu da sıcak asfalt ile yeninden düzenleyeceğiz. Kent mobilyalarının da yerleştirilmesi ile Bülent Ecevit Caddesi’ni diğer caddelerimiz gibi çok daha güzel bir görünüme kavuşturmuş olacağız" dedi.




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