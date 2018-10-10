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Kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, mahallelerde yapılan düzenleme çalışmalarına başladığını açıkladı.


Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından Orta Mahalle Hacı Balık Sokak'ta kaldırım düzenleme çalışmalarına başlandı. Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, ”Belediye olarak mahallelerimizde bir taraftan yeni yol ve kaldırım ihtiyaçlarını karşılarken bir taraftan da mevcut yol ve kaldırımlarımızı da bakımdan geçirip taşıt ve yaya ulaşımına elverişli hale getiriyoruz. Bu çerçevede Orta Mahalle Hacı Balık Sokak'ta kaldırım düzenleme çalışması başlattık. Çalışmalarımızı kısa zamanda içinde tamamlayarak vatandaşlarımıza ulaşım kolaylığı sağlamış olacağız” dedi.

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