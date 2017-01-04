Kar geçit vermeyince hastaya yürüyerek ulaştılar

Bartın’da 112 acil sağlık ekipleri düşerek yaralanan yaşlı adama kar nedeniyle yürüyerek ulaştı.
Edinilen bilgiye göre, Bartın’ın Kumluca beldesi Akörensöküler Köyünde meydana gelen olayda, 85 yaşındaki A.D. evinde düşerek yaralandı. Yakınları 112 sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Ambulansla köye gelen ekipler, kar nedeniyle araçların giremediği mevkiide yaklaşık 1 kilometre yürüyerek yaşlı adama ulaştı.
Yaşlı adamı seyyar sedyeyle traktöre koyarak ambulansa taşıyan ekipler, buradaki ilk müdahalenin ardından hastayı Bartın Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.