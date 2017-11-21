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21 Kasım 2017 10:34

Karadeniz açıklarında Rus bayraklı demir yüklü gemi sürüklendi

Karadeniz açıklarında sürüklenen demir yüklü Rus bayraklı geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı.

Karadeniz açıklarında Rus bayraklı demir yüklü gemi sürüklendi

21 Kasım 2017 10:34


Geminin dip tarayarak boş şekilde seyir halinde olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre sabaha karşı Karadeniz açıklarında Rus bayraklı demir yüklü gemi sürüklenmeye başladı. Rusya’nın Rostov kentindeki limandan hareket eden "Nefterodoz 29" isimli gemi Bartın’ın bir mil açıklarında fırtına nedeniyle sürüklendi.


Gemi mürettebatı durumu telsiz anonsuyla bildirdi. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler helikopter ile geminin bulunduğu bölgeye hareket etti. 6 mürettebat helikopter ile kurtarılarak Bartın Limanı’na getirildi.


Mürettebatın demir atarak gemiden ayrıldığı ve geminin dip tarayarak boş şekilde sürüklendiği öğrenildi.




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