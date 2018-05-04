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04 Mayıs 2018 13:22

Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği olağan genel kurulu yapıldı

Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği (BAKTRAD) İlk Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği olağan genel kurulu yapıldı

04 Mayıs 2018 13:22


Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği Başkanı Emre Gizli’nin tek liste olarak girdiği genel kurula katılım yüksek oldu.


Gündem Maddelerinin okunmasının ardından Kongrede söz alan Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği Başkanı Emre Gizli “Bugüne kadar yaptığımız her faaliyette siz oda üyelerimizin menfaatleri ön planda olmuş sizlerin sorunlarının çözümü yönünde adımlar atılmıştır. Yaptığımız çalışmalar siz değerli üyelerimiz tarafından takdir edildiğinden dolayı bu sefer tek liste ile karşınızdayım Bana duyduğunuz güven için sizlere teşekkürlerimi sunarım. Kongremiz ilimize ülkemize hayırlı olsun dedi.


Ardından Yapılan Oylamada Başkan Emre Gizli 4 yıllığına Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği (BAKTRAD) Başkanı olarak seçildi.




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