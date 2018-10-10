Karaköy yolları yenileniyor

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karaköy Mahallesi Egemenlik Caddesi'ne bağlı sokaklarda başlatmış olduğu yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın” Yeni yapılanmanın yoğun olduğu Karaköy Mahallesi'nde vatandaşlarımıza daha iyi ulaşım imkânı sağlamak amacıyla başlatmış olduğumuz yol düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Çeşitli sebeplerden ötürü hasar gören Egemenlik Caddesi'ne bağlı tüm sokaklar sıcak asfaltla düzenlenerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor. Bu bölgede ki çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayarak ihtiyaç duyulan diğer noktalarda yol düzenleme çalışmalarımıza devam edeceğiz ” dedi.