Katil zanlılarının evlerinde silahlar ele geçirildi

Aramada çeşitli silahlar ele geçirildi.

Bartın’da manav çalışanı Şükrü Kesgin’i öldürdükten 4 gün sonra bacaklarını kesip, varil içinde ırmağa atan cinayet zanlıları Hulisi G. ve Sercan A. isimli şahısların evlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı. Karaköy Mahallesi ve Doğaşı köyündeki ikametlerde yapılan aramada, 1 adet pompalı tüfek, bir adet av tüfeği ve 1 adet kesici alet ele geçirildi. Aramada ele geçirilen silahlara el konuldu. Diğer yandan emniyetteki işlemleri devam eden zanlılar yarın adliyeye çıkartılacak.

Önceki gün meydana gelen olayda, Bartın ırmağında tekne turu yapan vatandaşların ihbarı sonrası ırmaktaki varil içerisinde ceset bulunmuş, cesedin kayıp başvurusu yapılan 38 yaşındaki Şükrü Kesgin’e ait olduğu tespit edilmişti. Emniyet tarafından yapılan operasyonda Hulisi G. ve Sercan A. gözaltına alınmış, zanlılar sorgularında suçlarını itiraf etmişti.