Kayalıklarda mahsur kalan köpeğe AFAD şefkati

Bartın'da kayalık bölgede 2 gün boyunca mahsur kalan köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre Gölbucağı Mahallesi'ndeki Bartın Diyaliz Merkezi karşısında bulunan kayalık bölgeye çıkan köpek 2 gün boyunca kayalıkta mahsur kaldı. Vatandaşların durumu Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bildirmesinin ardından bölgeye ekipler gönderildi. Halat yardımıyla köpeğin bulunduğu alana inen Arama Kurtarma Teknisyenleri, yaptıkları çalışmaların sonucunda mahsur kalan köpeği kurtarıp, tedavi ve bakımının yapılması için Bartın Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne teslim etti.