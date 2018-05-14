Önceki gün geçirdiği trafik kazasında ölen öğrencinin sözlüsü ise, mezuniyet törenine sözlüsünün fotoğrafı ile katıldı.

Törene Bartın Valisi Nusret Dirim, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Bartın Garnizon Komutanı Deniz Piyade Albay Vedat Selvitop, diğer daire müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Rektör Uzun, ”Bugün Bartın’da geleceğimiz adına gurur verici günlerden birini daha yaşıyoruz. Üniversitemizin 10’uncu yılında 4 bin 307 öğrencimizi mezun ediyoruz. Kurulduğu günden bugüne üniversitemiz 15 bin 689 mezun öğrenci sayısına ulaşmış oluyor. Öğrencimizin geleceğe adım attığı bugünde 81 ilden ve birçok ülkeden gelen misafirlerimizle birlikte olmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz" dedi.

Rektör uzun, üniversitenin kuruluşunun 10. yılına ulaşmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını ifade ederek, "Bu yıl üniversitemizin kuruluşunun 10’uncu yılına ulaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bundan bir yıl önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlük görevi şahsıma tevdi edildi. Göreve başladığım gün akademik gücümüz, öğrencilerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte bölgemizden başlamak üzere ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak için yoğun bir gayret içerisine girdik. Dünyadaki en pahalı yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun ancak ondan daha pahalı olanın ise cehalet olduğunun farkındayız. Durmadan çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bölgemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni bir yüksekokul ve yeni bir fakülte açtık. Ulus Meslek Yüksekokulunu şehrimize kazandırdık. Sağlık Bilimleri Fakültesini kurarak ülkemizin sağlık alanındaki gelişimine katkıda bulunmak istedik. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulunun açılması için Yükseköğretim Kurulumuza teklifte bulunduk. Açılması planlanan fakülte ve yüksekokulların dışında psikoloji, uluslararası ticaret ve lojistik, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği gibi yeni bölümlerin açılması için de girişimlerde bulunduk. Bölgemizin dinamiklerini yakından takip ediyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki ülkemizin muasır medeniyetler üzerine çıkmasında en büyük görev üniversitelere düşüyor ve Bartın Üniversitesi bu yolda tüm gücüyle çalışıyor" dedi.

Mezuniyet törenine sözlüsünün fotoğrafı ile katıldı

Bu arada önceki gün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 2. sınıf öğrencisi Tolga Öztürk’ün sözlüsü Büşra Beker,

mezuniyet törenine sözlüsünün fotoğrafı ile katıldı. Bartın merkeze bağlı Kurtköy Büyük Kıran köyünde defnedilen Öztürk’ün sözlüsü Beker, yürüyüş kortejinin en önünde sözlüsünün fotoğrafıyla yürüdü. O anları gören davetliler ise genç kıza destek vererek alkış yağmuruna tuttu. Beker, “Şayet yaşasaydı mezuniyetin ardından nişanımızı yapacaktık” dedi.

Törende aileye Tolga Öztük’ün fotoğrafı hediye edildi.