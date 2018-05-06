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06 Mayıs 2018 22:17

Kazayı gördüler durdular, kazazede oldular

Bartın Karabük yolu Bayır yüzü köyünde meydana gelen kazada yaralılara yardım edenlere bir başka araç çarptı.

Kazayı gördüler durdular, kazazede oldular

06 Mayıs 2018 22:17

Kazada 1 kişi ağır olmak üzere üç kişi yaralandı.


Karabük’ten Bartın İstikametine seyir halinde olan Yunus Z. yönetimindeki 76 DP 747 plakalı aracın, Bartın İstikametinden gelen Özer O. idaresindeki 74 DE 698 plakalı otomobile çarpması sonucu her iki araç da şarampole yuvarlandı.


Kazayı görerek yaralılara yardım etmek için duran vatandaşlar 155 ve 112’ye haber verdiler. Vatandaşlar olay yerine polis ekiplerinin ve sağlık ekiplerinin gelmesini bekledikleri esnada Karabük istikametinden gelen Özgür H. idaresindeki 37 SE 306 plakalı aracın kazada yaralılara yardım için duran 34 BV 5677, 06 FY 7002, 19 HB 282, 78 BG 135 plakalı araçlara çarpması sonucu üç kişi yaralandı.


Yaralılara ilk müdahalesine olay yerine gelen 112 ekipleri yaparken polis ekipleri olası kazaları önlemek için kazayı görerek durmak isteyen sürücülere izin vermedi.


Zincirleme kazada park halindeki araçlara çarpan Özgür H. (39) ve 34 BV 5677 plakalı araçta bulunan Emrah U. (30), Ferdi U. (31) yaralandı. Ferdi U.’nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken diğer yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.




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