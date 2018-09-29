Kendisini vali olarak tanıtıp iş adamlarını dolandıran zanlı yakalandı

Edinilen bilgilere göre S.V. (40) isimli şahıs çeşitli illerdeki iş adamlarını arayıp, kendisini Bartın Valisi olarak tanıttıktan sonra ‘tekerlekli sandalye' alımı bahanesiyle dolandırdı. Dolandırdığı iş adamlarından aldığı paraları da başka illerdeki hesaplarına aktaran zanlı, zaman zaman da kendisini valilik özel kalem müdürü olarak tanıtıp, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan şikayetin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik takibin ardından Çorum'da yaptığı operasyonla S.V.'yi gözaltına aldı. Zanlının Isparta, Rize ve Nevşehir olmak üzere başka illerde de dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Bartın'da iş adamlarını yaklaşık 50 bin lira dolandıran zanlının, diğer illerdeki mağdurlarını tespit etme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Zanlı sorgusu yapılmak üzere Bartın Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.