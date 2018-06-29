Kent müzesi 70 bin 477 kişiyi ağırladı

Bartın’da 1885 Yılından beri var olan ve son olarak belediye hizmet binası olarak hizmet veren Eski Belediye Binasında oluşturulan, 27 Ocak 2018 tarihinde açılışı gerçekleştirilen ve 100’ü aşkın bağışçının müze oluşması için bağışladıkları eserler ile birlikte 2 bin tarihi eserin bulunduğu Bartın Belediyesi Kent Müzesi açıldığı tarihten bugüne gerek eğitim kurumlarının gerekse de yerli yabancı turist gruplarının ziyaretiyle Haziran 2018 tarihi itibariyle 70 bin 477 ziyaretçiyi ağırladı.

4 bin yıllık tarih gözler önünde

Milattan Önce 2 binde Kaşka’lardan başlayan, 4 bin yıllık geçmişe sahip Bartın’ın günümüze kadar gelen tarihinin ve kırılma noktalarının anlatıldığı Bartın Belediyesi Kent Müzesi’nde 4 bin yıllık tarihi içeren kronolojik aks, endemik canlılar, coğrafik yapısı, ulaşım ve doğal afetler geçmişi tarihi zanaatçılar çarşısı, gemi yapımcılığı, ticari hayatı, madenciliği, tarihi Galla Pazarı, mimarisi, siyasi tarihi, eğitim ve basın-iletişim tarihi, sanat-edebiyat ve kültür hayatı, doğum-çocukluk-sünnet ve düğün gelenekleri, ev yaşamı, mutfak kültürü ve turizminin yanı sıra interaktif sözlü tarih çalışmaları bulunuyor.

Ziyaretçi sayısı kısa sürede arttı

Açıldığı günden itibaren çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Kent Müzesi Anaokulu, İlk, Orta, Lise, Üniversite ve Özel Eğitim veren eğitim kurumlarının yanı sıra yerli ve yabancı turistleri tüm görkemiyle karşılıyor. 27 Ocak 2018 tarihinde açılan müzeyi, Haziran 2018 itibariyle 70 bin 477 kişi ziyaret etti.

Kemal Samacıoğlu Etnografya Müzesi hizmet vermeye devam ediyor

Bartın’ın eski Belediye Başkanlarından Kemal Samancıoğlu’nun doğup yaşadığı tarihi ahşap ev, günümüzde etnografya müzesi olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bartın Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan müzede Kemal Samancıoğlu’nun eşyalarının yanı sıra Bartın’lı ailelerin bağışladığı yaklaşık 700 etnografik eser bulunmakta. Bartın’ın geleneksel ahşap evlerinin güzel bir örneği olan müze, eğitim kurumlarının yanı sıra yerli yabancı turist gruplarının uğrak noktası konumunda. Müze, Ocak 2018 ve Haziran 2018 tarihleri arasında 685 ziyaretçiyi ağırladı.

“Bartın’ı müzeler kenti yapacağız”

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın konu ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde, 2008 yılında açılmış olan Bartın Belediyesi Kemal Samancıoğlu Etnografya Müzesi, 27 Ocak 2018 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Kent Müzesi ve müze projeleri ile Bartın’ı “Müzeler Kenti” yapacağız dedi. Başkan Akın, “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması ve 2. Müze Özendirme Yarışmasında ödül kazanan bir kentiz. Kent merkezindeki koruma alanlarını tamamlayan, kamusal kullanımı destekleyen proje yaklaşımı ve kent merkezinde önemli bir odak noktasında Bartın’ın kültür altyapısına kazandıracağı değerlerin yanı sıra, nitelikli yapısı, çarşı ve yaya akışıyla olan güçlü bağlantıları sayesinde kent ile ilişkisinin kuvvetli olması nedenleri ile 2 ödül kazandıran müzelerimiz bizlerin gurur kaynağıdır. Bartın’da yeni müze projelerimizi geliştirirken, halkımızın, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin müze bilinci kazanması, şehrimize ait değerlerin geleceğe taşınmasında müzelerin önemi çok büyüktür. Hedeflerimiz arasında Bartın’ı “Müzeler Kenti” yapma çalışmaları yer almaktadır” dedi.