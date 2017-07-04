Kırımoğlu Ankara’da

TKÜUGD Kırım Masası, Kırım Tatar Türklerinin Milli Lideri, Ukrayna Cumhurbaşkanının Kırım Tatarlarından Sorumlu yetkilisi, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Ankara’yı ziyaret ettiğini bildirdi.

Ziyaret çerçevesinde Kırımoğlu, sabah saatlerinde Ukrayna ve Polonya’nın Türkiye Büyükelçileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sırasında taraflar, Rus işgali altındaki durum ve yarımadadaki insan hakları ihlalleri konusunu ele aldı. Kırımoğlu, daha sonra TRT Avaz kanalında yayınlanan Detay 13 programına konuk oldu. Program sırasında 1944 Kırım Tatar Sürgünü, Kırım Tatarlarının bugünkü durumu, Rusya tarafından Kırım’ın işgali, Türkiye’nin Kırım’ın işgaline ilişkin tutumu ile ilgili düşüncelerini paylaşan ve bilgi veren Kırımoğlu, "Türkiye her ne kadar Putin ile yakınlaşmaya çalışsa bile Kırım’ın işgalini tanımıyor ve tanımayacak" dedi. Kırımoğlu, Türkiye’nin Kırım Tatarlarına yeterince destek verdiğini kaydetti.

Kırım’ın işgalinden dolayı Putin’in popüler olduğunu ama bunun Rusya’ya zararı olacağını ifade eden Kırımoğlu, bir kez daha Kırım’ın diplomatik yollarla kurtarılması gerektiğini vurgulayarak, "Kırım’ın kurtarılması silahla değil diplomatik yollarla olmalı. İnşallah öyle de olacaktır" ifadelerini kullandı. Kırımoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelecek.