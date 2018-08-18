Kırmızı düdük ile Bartın’da kontrol çocuklarda

Kampanya programı dahilinde ilk olarak Bartın şehirlerarası otobüs terminalinde çocuklara kırmızı düdükler tişört ve şapkalar dağıtıldı.

Bartın Valisi Nusret Dirim ve il emniyet müdürü Ogün Vural’ın da katıldığı programda çocuklar kırmızı düdüklerini çalarak kampanyaya dikkat çektiler. Yine kampanya kapsamında Bartın şehirlerarası otobüs terminaline afişler asılırken sürücülerin trafikte dikkat etmesi gereken bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı. Bartın Amasra karayolu üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü denetim noktasında da çocuklarla bir araya gelen Vali Dirim ile Emniyet Müdürü Vural burada çocuklarla sohbette bulunup kampanya hakkında bilgilendirmelerde bulundular.

Çocuklardan aile bireylerinin trafikte kurallara uyup uymadığını kontrol etmelerini isteyen Bakan Soylu, "Eğer emniyet kemeri takılmıyorsa Eğer hız yapılıyorsa eğer araba sürerken sürücü cep telefonu ile konuşuyorsa arabada sigara içiliyorsa bunların hepsinin uyarma görevini çocuklarımıza devrettik çocuklarımız kırmızı bir düdükle aslında sürücüyü anne, baba, ağabey her birini uyaracaklar kırmızı düdük kampanyamıza desteklerinizi bekliyoruz çocuklar bu bayram hepiniz trafik polisisiniz İyi bayramlar" diye konuştu.

Bartın’da bu kapsamda hızlı giden 16 araca hız sınırlarını aştığı aşmaktan, kırmızı ışıkta geçen 4 araca, kaldırım üzerine park eden 5 araca, yüksek sesli egzoztan 3 araca trafik yönünden gerekli cezai işlem yapılarak çocuklar ile birlikte Bartın’da hedeflenen farkındalığı oluşturarak toplumun tüm kesimlerine bu duyarlılığın ve farkındalığın aktarılması sağlandı.