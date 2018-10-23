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Kırtepe Mahallesinde çalışmalar devam ediyor

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kırtepe Mahallesi’ne bağlı Tosunoğlu Sokak’ta yol ve kaldırımlarını yeniden düzenlemek üzere söküm çalışmalarına başladı.

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kırtepe Mahallesi'ne bağlı Tosunoğlu Sokak'ta yol ve kaldırımlarını yeniden düzenlemek üzere söküm çalışmalarına başladı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, alt yapı gereksinimleri karşılanan cadde ve sokakları sil baştan yeniden düzenleyerek halka uzun yıllar sıkıntısız şekilde hizmet verecek sorunsuz yol ve kaldırımlarla ulaşım imkânı sağlamaya devam ettiklerini söyledi.


Akın açıklamasında, “Alt yapı çalışmaları biten cadde ve sokaklarımızın yol ve kaldırımlarını düzenlemeye devam ediyoruz. Bu çerçevede şimdide Kırtepe Mahallesi'ne bağlı Tosunoğlu Sokak'ta sorunsuz yaya ve taşıt ulaşımı sağlamak üzere düzenleme çalışması başlatmak için eski ve hasarlı tüm yapıları sökmeye başladık. Cadde ve sokaklarımızda doğalgaz la birlikte belediyemiz alt yapı hatlarının yenilenmesi ve diğer kurumların alt yapı işlerinin tamamlanmasının ardından çalışmalara başlıyoruz. Bu sayede yolların tekrar tekrar kazılıp açılmasına ve bozulmasına müsaade etmemiş oluyoruz. Tüm alt yapı ihtiyaçları karşılanan diğer cadde ve sokaklarımızı da süratle düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

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