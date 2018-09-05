Kırtepe Mahallesinde parke taş çalışmaları başladı

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Cemal Akın, ”Altyapı çalışmaları tamamlanan tüm mahalleler parke taşlarla veya sıcak asfalt ile yeniden düzenleniyor. Ekipler son olarak altyapı çalışmaları tamamlanan Kırtepe Mahallesi’ne bağlı ara sokaklarda antik parke taşlarla yol düzenleme çalışmalarına başladılar. Yol düzenleme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayıp, halkımızın ulaşımını kolaylaştıracağız. Daha güzel bir Bartın, da modern bir şehir olabilmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Halkımıza hizmet borcumuzun olduğu bilincinde olup borcumuzu ödemek için uğraşıyoruz” dedi.