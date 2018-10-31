Kırtepe'de sıra 163. Sokak'ta

Bartın Belediyesi'ne bağlı Kırtepe Mahallesi'nde başlatmış olduğu üstyapı düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Birçok noktada çalışmalarını tamamlayan ekipler son olarak 163. Sokağı yeninden düzenlemek üzere çalışma başlattı. Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın," Kırtepe Mahallesi'nde başlatmış olduğumuz üstyapı düzenleme çalışmalarına devam ediyoruz. Birçok noktada çalışmalarını tamamlayan ekiplerimiz 163. Sokağı yeniden düzenlemek üzere çalışma başlattılar. İlk etapta zemini sökecek olan ekipler bu çalışmanın ardından yolu antik parke taşlarla yeniden düzenleyecek. Bu bölgede ki çalışmalarımızı kısa zamanda içinde tamamlayarak hem sokağa daha güzel bir görünüm kazandırmış hem de vatandaşlarımız için daha iyi ulaşım imkânı sağlamış olacağız" dedi.