Akgöz köyünde 25 Ağustos günü meydana gelen olayda iddiaya göre, Murat Sevük (25) Karamel isimli köpeği tuvalet ihtiyacı için dışarı çıkardığı sırada köpek tasmasından kurtularak başka bir köpeğin peşinden gitti. Kaçan Karemel, 6 kez kurşunlanmış ve karnına kazık geçirilmiş halde bulundu. Üzüntülerinin dile getiren 80 yaşındaki Hacer Sevük, “Onlar benim evlatlarımdı, çocuklarım kadar sevdim. Ben öldüğümde beni köpeğimin yanına gömün” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Yavru köpekleri inşaatta bulduğunu söyleyen Murat Sevük, “Olay günü sabah işe gitmeden köpeği ihtiyacı için dışarı çıkarttım. Bir süre sonra bir köpek gördü tasması boynundan çıktı ve köy içine koştu ben aramaya devam ettim. İş saatim geldiği için ben işe gittim evdekiler köpeği aramaya devam etti. Öğlen saatlerinde köpeğimin öldürüldüğü haberini aldım. Köye geldiğimde komşumuz A.Ö.’nün köpeği öldürdüğünü öğrenerek yanına gittiğimde, ‘Tavuklarımı rahatsız etti bende öldürdüm’ diyerek itiraf etti. Köpeğin bulunduğu yere jandarma ile gittik orada A.Ö. köpeğe önce dört el ateş ettiğini, ölmediğini görünce iki el daha ateş ettiğini söyledi. Ancak köpeğin karın kısmında saplanmış şekilde ağaç kazık bulunuyordu. Bunu gördüğümde şok geçirdim. Köpeği öldüren A.Ö.’den şikayetçi oldum. Karakolda ifadesi alındı. Tüfeğe el konuldu, serbest bırakıldı. Şimdi mahkeme gününü bekliyoruz” dedi.

80 Yaşındaki Hacer Sevük ise “Bana dünyayı verseler gözümde yok iki sefer balkondan atacak oldum kendimi. Çocuğum gibi büyüttüm ben onları ufacıktı geldiklerinde. Geceleri uyuyamıyorum gözümün önünden hiç gitmiyor unutamıyorum. 15 gündür yemek yiyemiyorum. Gideyim kapılarına kollarımı açayım köpeğimi öldürdünüz beni de öldürün demek istiyorum. Köpeğimizi, Karamelimizi gömdük mezarına gidemiyorum yanına giderek şöyle kucaklasam toprağını diyorum. Uzanıp da yatsam yanına ben ölünce oraya gömün beni öbür mezarlığa götürmeyin diyorum” diye konuştu.

80 yaşındaki gözü yaşlı Hacer Nine ölen köpekleri Karamel’in üzüntüsünü Ponçik isimli köpeği severek azaltmaya çalışıyor. Karamel isimli köpeğin kardeşi Ponçik ise yaşanan olayın ardından köydeki evin bahçesinden çıkmıyor.