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29 Haziran 2018 16:06

KÖYDES Tahsisat Komisyonu toplandı

Bartın’da 2018 yılı Haziran Ayı KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Değerlendirme Toplantısı Vali Nusret Dirim başkanlığında toplandı.

KÖYDES Tahsisat Komisyonu toplandı

29 Haziran 2018 16:06


Valilik Çeşm-i Cihan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı V. Gökhan Gürbüzerol, İlçe Kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı, İl Özel İdare Genel Sekreteri, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Özel İdaresinin ilgili birim müdürleri ve teknik personelleri katıldı.


Toplantıda Merkez ve İlçelere bağlı köyler için KÖYDES 2018 yılı yatırım programı içerisinde yer alan yol, içmesuyu ve atıksu projeleri değerlendirilerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Vali Dirim, toplantıda çalışmaların hızlandırılması yönünde talimat verdi.




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