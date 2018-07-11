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11 Temmuz 2018 16:52

Kültür turunda ilk kafile uğurlandı

Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda geleneksel olarak düzenlenen Kültür Turu Ankara gezisi ilk kafilesi uğurlandı.

Kültür turunda ilk kafile uğurlandı

11 Temmuz 2018 16:52


Bartın Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür Turları etkinliği kapsamında Ankara’ya geziye gönderilen vatandaşları aileleri tarafından uğurlandı. Belediye Başkanı Cemal Akın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geleneksel hale getirdiğimiz kültür turlarımızı bu yıl Ankara ilimize düzenliyoruz. Belediyemize başvuran hanımefendileri, programlı şekilde haftalık periyotlar halinde Ankara’ya gönderiyoruz. Düzenlenen gezi kapsamında ilk olarak Göksu Parkı, Anıtkabir, Altınköy Açık Hava Müzesi ve kent merkezinde bir dizi geziler yapılıyor. Belediyemizce ikramlarda bulunuluyor. Günü birlik olan etkinliğimize katılan vatandaşlarımıza keyifli geziler diliyorum" dedi.




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