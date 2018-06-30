Kültür ve Sanat Sokağı çalışmaları sürüyor

Bartın Belediyesi Kültür ve Sanat Sokağı oluşturma çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Bartın Belediyesi Gazhane Kültür Parkı’nın yanında oluşturma çalışmaları devam eden, Bartın Belediyesi Kültür ve Sanat Sokağı, yerel kültüre ait birçok el sanatı ürünlerinin sergileneceği bir sokak haline dönüştürülüyor. Önceki yıllarda Bartın Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Binasının bulunduğu ve o dönemde mevcut olan Gazhane Parkı ile birleştirilen toplamda 11 bin metrekarelik bir alan üzerinde projelendirilip uygulanan Bartın Belediyesi Gazhane Kültür Parkı, vatandaşların büyük ölçüde ihtiyaç duyduğu, serbest zamanlarını değerlendirebildikleri açık hava müzesi formatında tasarlanarak hizmete sunuldu. Gazhane Kültür Parkı’nın hemen yanında bulunan sokağın, Kültür ve Sanat Sokağı olarak tasarlanması çalışmalarına hız veren Bartın Belediyesi, yürütülen çalışmalarda sona yaklaştı. Belediye başkanı Cemal Akın çalışmalar ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde, “ Bartın Belediyesi olarak Bartın’ımıza değer katan çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Gazhane Kültür Parkı’nın hemen yanında bulunan sokağın değerlendirilmesi noktasında kentimize ait el sanatları ürünlerinin sergilenmesi, kentimizin tanıtımına katkı sağlanması amacıyla yerli ve yabancı misafirlerin uğrak noktası olması yönünde bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Bununla ilgili olarak, parke taşlarla yeniden düzenlenen sokakta, yerel mimari dokuya uygun, ahşap dokulu dükkanların yerleştirme çalışmaları sürüyor. Kısa bir süre içinde çalışmalarımızı tamamlayarak, Kültür ve Sanat Sokağı projemizi halkımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni toplayan Gazhane Kültür Parkı‘nın hemen yanındaki Kültür ve Sanat Sokağı’nı cazibe merkezi haline getireceğiz” dedi.