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04 Mayıs 2018 12:06

Kurum müdürlerinden TSO’ya kutlama ziyareti

Bartın’da görev yapan kamu kurum müdürleri Bartın Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Kurum müdürlerinden TSO’ya kutlama ziyareti

04 Mayıs 2018 12:06


Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulsettar Bayram, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ekrem Öztekneci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Birol Cangi, KOSGEB Bartın Müdürü Abdurrahman Usta ve Meteoroloji Müdürü Süleyman Yılmaz’dan oluşan heyet Bartın Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Tebrik ziyaretinde konuklar; Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık, Meclis Başkanı Adem Akpürçek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sami Karakaş, Yönetim Kurulu Sayman Üye M.İlker Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri Keramettin Şenkal ve Cem Yıldız tarafından ağırlandı. TSO Başkanı Halil Balık ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kurumlarımızla işbirliği içerisinde çalışmaya hazırız, ilimiz ekonomisine katkı sağlayacak her projede varız. Bu amaç doğrultusunda gayretle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.




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