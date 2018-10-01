Kuyumcudaki hırsızlık güvenlik kamerasında

Bartın'da müşteri kılığında girdiği kuyumcunun tezgahında bulunan parayı çalan zanlı kıskıvrak yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın kent merkezinde meydana gelen olayda, kuyumcuya müşteri gibi giren M.G. isimli şahıs, bu sırada kuyumcuda para bozdurmak için bulunan başka bir müşterinin tezgahın üzerinde bıraktığı parayı alarak hızla uzaklaştı. Müşterinin parayı bulamaması üzerine durum Emniyet Müdürlüğüne bildirildi. Kuyumcudaki güvenlik kamerasını Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, parayı çalan zanlıyı Yalı mevkiinde gözaltına aldı. Zanlının yapılan üst aramasında çaldığı 100 Avro üzerinde yakalandı. Çalınan para sahibine teslim edilirken, emniyette sorgulanan M.G. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.