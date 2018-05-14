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14 Mayıs 2018 20:40

Lise ve Üniversite öğrencilerine bilgilendirme konferansları

Bartın Emniyeti lise ve üniversite öğrencilerine bilgilendirme konferansları düzenledi.

Lise ve Üniversite öğrencilerine bilgilendirme konferansları

14 Mayıs 2018 20:40


Yapılan açıklamada, “Bartın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ilimizde terör örgütlerinin olası eleman kazanma faaliyetlerini önlemek/etkisiz hale getirmek, terör örgütleri ile mücadele edilmesi ve gençliğimizin korunmasında gençliğin bilgilendirilerek duyarlılıklarının artırılmasını sağlamak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak İl, İlçe ve beldelerimizde öğrenim gören lise 9. sınıf öğrencilerine 16 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında (31) oturumda 2361 öğrenciye, Bartın Üniversitesi ve Bartın Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü koordinesinde üniversite öğrenimi gören ve kredi yurtlar kurumunda kalan öğrencilere yönelik 24-26 Nisan 2018 tarihlerinde (2) oturumda 383 öğrenciye bilgilendirme konferansları düzenlemiş ve projeler dâhilinde çeşitli hediyeler dağıtılmıştır. Konferans sonrasında emniyet görevlilerinin öğrenciler ile yaptığı görüşme ve geri bildirim olarak aldıkları mektuplarda öğrencilerin konferansları çok beğendikleri, projelerin çok faydalı olduğu, konferansların gerçekleri görmelerinde kendilerine yol gösterdiğini, bu tür organizasyonların düzenlenmesinden dolayı çok memnun kaldıklarını, etkinliklerin artarak devam etmesini ve her kesimden insana ulaşılmasını istediklerini ifade ederek Emniyet Teşkilatına teşekkür etmişlerdir” denildi.




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