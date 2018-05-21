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21 Mayıs 2018 13:12

Luka Bartınspor’da

Geçen sezon Adıyamanspor 1954’ü 3.

Luka Bartınspor’da

21 Mayıs 2018 13:12

Lige taşıyan Gürcistan’lı Futbolcu Luka Guguchia Bartınspor’a transfer oldu.


Forvet ve forvet arkası oynayabilen 27 yaşındaki futbolcu için Bartınspor Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. İmza töreni sonrası değerlendirmelerde bulunan Bartınspor Başkanı Enes Eser bu transferle ilk dış transferi de gerçekleştirdiklerini söyledi. Enes Eser, “Geçtiğimiz günlerde iç transferde 3 futbolcumuz ile anlaşma sağlamıştık. Bugün de dış transferde Luka’yı menajeri ile birlikte ilimize davet ettik. Anlaşma sağladık. Luka’yı Adıyamanspor’da takip ediyorduk. İzletiyorduk. Hocamızın da istediği bir oyuncuydu. Geçen sezon Adıyamanspor 1954’ün 3. Lige çıkmasında büyük katkısı olduğunu biliyoruz. Biz de geldiğimiz ilk günden buyana karakterli futbolcu grubunu bir arada tutabilmek için çalışıyoruz. Luka’da bu futbolcu grubumuza dahil oldu. Luka transferi ile ilk dış transferimizi yaptık. Kalecimiz Tayfun Bekir Yıldırımhan kardeşimizle de anlaşma sağladık. Dış ve iç transfer çalışmalarımız devam edecek. İnşallah kulübümüz başarısı için elimizden gelen çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” dedi.




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