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30 Haziran 2018 21:05

Mahalle sakinleri ile çalışmalar konuşuldu

Bartın’da Tuna Mahallesi Muhtarı Nihan Taner, Tuna Mahallesi 213, 214, 215.

Mahalle sakinleri ile çalışmalar konuşuldu

30 Haziran 2018 21:05

Sokak sakinleri ile Başkan Cemal Akın’ı ziyaret etti.


Makam odasında gerçekleşen ziyarette Tuna Mahallesi’nde gerçekleşecek olan Bartın Belediyesi çalışmaları konuşuldu. Başlayacak olan çalışmalar hakkında misafirlerine bilgiler veren Başkan Cemal Akın ayrıca misafirlerinin talep ve önerilerini dinledi.


Ziyarette açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Nazik ziyaretiniz için teşekkür ederim. Bartın Belediyesi olarak gerek altyapı gerek üstyapı olarak mahallelerimize gereken tüm hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca mahallelerimizin park ve yeşil alan ihtiyaçlarını da imkânlarımız ölçüsünde karşılamaya devam ediyoruz. İlimizin her geçen gün büyümekte. Bu da yeni yollar, yeni altyapı ihtiyaçları, yeni park alanları gibi birçok hizmet anlamına geliyor. Bartın Belediyesi olarak bizler bu bilinçle çalışmalarımıza devam ediyoruz. “ dedi.




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