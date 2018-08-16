Meslek komitesi toplantıları sürüyor

Bu kapsamda son olarak 3-5-6-9 ve 10. Komitelerinin toplantılarının ardından, 1-2-4-7-8 ve 9. Meslek Komitelerinin de Ağustos ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Halil Balık, “Toplantıya katılan üyelere teşekkür ederim. Toplantıya katılımların daha fazla olması farklı fikirlerin ve görüşlerin olması demektir. Yaşanan sıkıntılardan ancak toplantı yaparak istişare yaparak bilgimiz olabilir. Bizler sizlerin sıkıntılarını, problemlerini dinlemek ve çözüm bulmak için buradayız, sizlerin sözcüsü temsilcisiyiz. Odamıza gelerek her konuda bizlerle görüşebilirsiniz. Odamız üye odaklı çalışmaya, kalite standartlarında hizmet vermeye devam edecektir dedi.”

Toplantıda üyelerin görüş ve önerilerinin ardından sektörlere ait durum değerlendirmesi yapıldı.