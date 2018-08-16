Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 16:23

Mezarlıklarda yabani ot temizliği

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından bayram öncesinde şehir mezarlıklarında başlatılan bakım ve yabani ot temizleme çalışmaları devam ediyor.

Mezarlıklarda yabani ot temizliği

16 Ağustos 2018 16:23


Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın şehir mezarlıklarını düzenli olarak bakımdan geçirdiklerini belirterek yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de vatandaşların kabir ziyaretlerinde sıkıntı yaşamaması için yabani ot temizlikleri yaptıklarını söyledi.


Akın açıklamasında, “Belediye olarak şehir mezarlıklarımızı düzenli olarak bakımdan geçiriyoruz. Bu kapsamda mezarlıklarda ihtiyaç duyulan, mevcut grupların bakımı, yeni mezar yolları ve merdivenler oluşturulması gibi çok sayıda çalışma yaptık. Bunun yanında bahar aylarından itibaren düzenli olarak yabani ot temizliği de yapıyoruz. Bu otlar mezar yollarının ve mezarların kaybolmasına sebep olarak ulaşımı olumsuz etkilemekte ve görüntü kirliliği oluşturmaktadır. Bunlar aynı zamanda kısa sürede kuruyup çabuk tutuşabilme özelliğine de sahip bitkiler. Belediye olarak yabani otlardan kaynaklanabilecek yangın risklerini ortadan kaldırmak için sadece mezarlıklarda değil tüm yeşil alanlarda titizlikle çalışmaktayız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BARTIN HABERLERİ
BARTIN HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç