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13 Mayıs 2018 16:35

Mezuniyetine bir gün kala kazada hayatını kaybetti

Bartın Üniversitesi son sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Tolga Öztürk, Karabük-Bartın yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Mezuniyetine bir gün kala kazada hayatını kaybetti

13 Mayıs 2018 16:35

Öztürk’ün bugün mezuniyet töreni olduğu öğrenildi.


Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı 2. sınıf öğrencisi Tolga Öztürk dün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi Bartın merkeze bağlı Kurtköy Büyük Kıran köyü Recepler Mahallesi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze namazına Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, akademik personel ile Öztürk’ün sınıf arkadaşları ve yakınları katıldı.


Tolga Öztürk’ün bugün mezuniyet töreni olduğu öğrenildi.




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