Minibüs direğe çarptı: 3 yaralı

Bartın’da kontrolden çıkan minibüsün direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bartın Çaycunm ayolu Çiftlik Köyünde meydana geldi. Bartın’dan Çaycuma istikametine gitmekte olan A.Ö.(63) idaresindeki minibüs yağışlı hava nedeniyle kontrolü yitirerek yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte yolcu olarak bulunan N.Ö.(63) ve 2 yaşındaki A.Ö. isimli çocuk yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.