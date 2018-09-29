"Mobil Okul Timi" ile Bartın'da güvenli eğitim sağlanacak

Bartın'da eğitimdeki güvenliği sağlamak amacıyla il merkezinde oluşturulan 6 motosikletli 'Mobil Okul Timi' devriye gezecek. Ayrıca Türkiye'de ilk olarak oluşturulan okul güvenliği ihbar ve çağrı hattına düşen ihbarlara mobil ekipler tarafından müdahale edilecek.

Bu kapsamda Bartın Valiliği önünde göreve başlama ve tanıtım töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Yavuz Selim Kapancı, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, Emniyet personeli, İstiklal İlkokulu öğrencileri ve basın mensupları katıldı.

"Bartın merkezi 3 bölgeye ayrıldı"

Törende konuşan Bartın İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, “Yurt genelinde sadece ilimizde uygulanmaya başlanan velilerimizin ve vatandaşlarımızın okul güvenliği ile ilgili sorunlarını sesli, yazılı ve görüntülü olarak aktarabileceği okul Güvenliği İhbar ve Çağrı Hattı aktif hale getirilerek afiş ve broşürlerle tanıtımı yapılmıştır. Gençlerimizin ve çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim alması amacıyla Müdürlüğümüzce ilimiz merkezi 3 bölgeye ayrılarak 1. bölgede bulunan 19 okul ve yurtta 2, 2. bölgede bulunan 15 okul ve yurtta 2, 3. bölgede bulunan 15 okul ve yurtta 2 mobil okul timi olmak üzere toplam 6 adet mobil okul timi görevlendirilmiştir. Bu timler sadece okul güvenliği ile ilgili olarak çalışmalarını sürdürürken görevli oldukları bölgelerdeki okulların çevresinde bulunan metruk binalar internet kafeler, park ve bahçeler ile umuma açık yerlerin denetimlerini sürekli olarak sağlayacaklardır” dedi.

"Tehditlerle mücadele etmeliyiz"

Bartın Valisi Nusret Dirim ise yaptığı konuşmada Bartın'ın Türkiye'nin en huzurlu illerden bir tanesi olduğunu belirterek şunları söyledi, “Eğitim-öğretimin başlamasıyla güvenli eğitim anlamında birçok çalışmayı koordine ettik. Bu bağlamda Emniyet Müdürlüğümüzün Mobil Timleri de aktif görev alacaklar. Bu Mobil Timler okul güvenliğini sağlamak ve öğrencilerimizin geleceğe daha huzurlu hazırlanmasını sağlama adına hizmet verecekler. Bartın küçük bir il diye öğrencilerimizin risklerden ve tehlikelerden uzak olduğunu düşünmemeliyiz. Türkiye'de öğrencilerimizi neler tehdit ediyorsa Bartın'da da aynı tehditler var. Bizler de bu tehditlerle mücadele etme durumundayız” diye konuştu.

Programda daha sonra kullanılacak olan motosikletleri hibe eden Bartın Emniyet Müdürlüğü Kalkındırma Derneği'ne hitaben İsmail Toksöz'e Bartın Valisi Nusret Dirim tarafından teşekkür plaketi verildi.