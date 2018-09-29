Motor kazasında ölen genç toprağa verildi

Bartın'da kardeşini okula bıraktıktan sonra dönüş yolunda kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybedip öğrenci servisinin altına girerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Murat Özkara köyünde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Bartın Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı ve vatandaşların katıldığı cenaze töreni öncesi talihsiz gencin evinin önünde Kur'an okundu.

Gözyaşlarının sel olup aktığı cenaze daha sonra omuzlarda Budakdüzü Aile Kabristanı'na getirildi. Valilik personeli olan baba Ömer Özkara cenaze sırasında ayakta güçlükle dururken, oğlunun tabutunun başında taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazı sonrası gencin cenazesi aile kabristanında defnedildi.