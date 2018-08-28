Motosiklet ve bisiklet hırsızları güvenlik kamerasında

Bartın’da Demirciler Mahallesi’nde sokak üzerinde motosikletin çalındığı ihbarının yapılmasının ardından çalışmalara başlayan Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonrası motosikleti çaldığı belirlenen Ö.K. isimli çocuğu yakalamak için çalışma başlatıldı. Çaldığı motosikletle kaçmaya çalışan çocuk yaşanan kovalamacanın ardından Karaköy Mahallesi’nde kıskıvrak yakalandı.

Bir diğer hırsızlık olayında ise Gölbucağı Mahallesi’nde oturan E.U. isimli şahsın kilitli olan bisikleti çalındı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrası bisikleti çalan S.E. ve Ç.U. isimli çocuklar kıskıvrak yakalandı. Güvenlik kamerasına anbean yaşanan hırsızlık olayında çocukların kilitli bisikleti tek lastik üzerinde taşıdıkları görüntülere yansıdı. İki olayla ilgili gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.