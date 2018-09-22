Motosikleti çaldı, ‘bir anlık hevesti' dedi

Bartın'da evin önünde duran motosikleti çalan S.G. isimli şahıs gözaltına alındı.

Demirciler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, işten dönen S.U. isimli şahıs motosikleti evinin önüne park etti. Bir süre sonra motosikletinin yerinde olmadığını gören müşteki, durumu emniyet güçlerine bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Motosikletin yoldan geçen S.G. tarafından çalındığı belirlenirken, zanlı kısa süre içerisine yakalandı.

S.G. ifadesinde, pişman olduğunu belirterek, motosikletin kilitli olmadığını görünce bir anlık hevesle çaldığını ifade etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.