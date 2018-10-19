Muhtarlar Günü Bartın'da törenle kutlandı

Bartın'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi.

Bartın Valiliği önünde düzenlenen programa Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, Meclis Üyeleri, CHP Bartın İl Başkanı İlknur Erkan, Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı, MHP Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik, Türkiye Muhtarlar Derneği Bartın Şube Başkanı Hayati Er, Bartın Muhtarlar Derneği Başkanı Reşat Günay, STK temsilcileri ve Bartın genelinden çok sayıda muhtar katıldı. Törende ilk olarak Bartın Muhtarlar Derneği Başkanı Reşat Günay ve Türkiye Muhtarlar Derneği Bartın Şubesi Başkanı Hayati Er tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından ise Bartın Muhtarlar Derneği adına Şahne Köyü Muhtarı Arif Tekinel tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi.

Tekinel konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Dördüncüsünü kutladığımız Muhtarlar Günü programına hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve tüm Muhtarlarımız adına saygıyla selamlıyorum. 19 Ekim'in Muhtarlar Günü olarak kutlanmasını kabul ederek bizleri onurlandıran gerekli değeri veren sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm Hükümet üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Muhtarlık, Mevzuatla verilen çeşitli görevleri yapan, organları seçimle gelen, merkezi ve yerel yönetimlerin yardımcısı olan, vatandaşla yetkili makamlar arasında köprü bir kuruluştur. Muhtarlar hiçbir siyasi parti ismi belirtmeksizin mahalle ve köy halkı tarafından ismen seçilir. Bu nedenle muhtarlar insanların güvenini kazanmış, çalışkan, dürüst, adil, hukukun üstünlüğüne inanmış kişilerdir. Bizler halkın istek ve arzularını, sıkıntılarını ilk elden bir üst makama bildiren, başka bir ifadeyle 7/24 görev yapan insanlarız. Eğer toplum adına bir yararımız oluyorsa bunda sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve İl Genel Meclis üyelerimizin katkıları çok büyüktür. Bartın Muhtarları olarak bir araya gelerek istediklerimizi alamayacağımız hiçbir konu yoktur. Bizler öncelikle kendi makamlarımıza ve birbirimize saygı duymayı öğrendiğimiz zaman önümüzde hiçbir engel olamaz. Mührümüzün gücünün farkına varmalıyız ve buna yakışır şekilde hareket etmeliyiz. Tertip ettiğimiz bu kutlama programına katılan dernek üyelerimize ve katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ederim. Muhtarlar Günümüz tüm Muhtar arkadaşlarımıza kutlu olsun."dedi. Tören daha sonra günün anısına çektirilen fotoğraf ile sona erdi.

Vali Nusret Dirim de, Bartın Muhtarlar Derneği Başkanı Reşat Günay, Türkiye Muhtarlar Derneği Bartın Şubesi Başkanı Hayati Er ve beraberindeki muhtarları Kaymakam Hüsnü bey Toplantı salonunda kabul ederek 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutladı.