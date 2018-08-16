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16 Ağustos 2018 16:21

Muhtarlar toplantısı yapıldı

Bartın’da 21.

Muhtarlar toplantısı yapıldı

16 Ağustos 2018 16:21

Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.


Bartın Valisi Vali Nusret Dirim, 21. Muhtarlar Toplantısında 18 Merkez İlçe Mahalle Muhtarıyla bir araya gelerek istek, şikâyet ve önerisini dinledi.


Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Arınan, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Mahmut Şahin, Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Feridun Güler, İl Mahalli İdareler Müdürü Ali Taşcı, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Enver Daş, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, DSİ 233. Şube Müdürü İsa Karakaya, İl Sağlık Müdürü Dr.Dursun Koç, Karayolları 156. Şube Şefi Yunus Emre Öcal ve Enerjisa Operasyon Merkezi Birim Yetkilisi Emrah Yaşar hazır bulundu.


Vali Dirim, muhtarların sorun, talep ve isteklerini dinleyerek ilgili kurumlar tarafından, taleplerin ivedilikle değerlendirilerek muhtarlara yardımcı olunması talimatını verdi.




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