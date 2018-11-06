Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Bartın Valisi Dirim kentte veda etti

Son Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ardından Mülkiye Başmüfettişliği görevine atana Bartın Valisi Nusret Dirim, düzenlenen uğurlama töreniyle Bartın'a veda etti. Bartın Valiliği bahçesinde düzenlenen törende kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin başkanları ile valilik çalışanları hazır bulundu.

Herkesle tek tek vedalaşıp helallik isteyen Vali Dirim, yaptığı konuşmada, “Gerçekleştirmiş olduğum görev tabii ki önemli. Ama insan olmak daha da önemli. Doğruların üzerine koyarak ilerleyebilmek benim hayat felsefem. Burada bu duygu ve düşünceler içerisinde bulunmaya ve bu doğrulardan taviz vermemeye gayret ettim. Bundan sonraki hayatımızda da inşallah yeni imkanlar olacaktır. Yeni kapılar açılacaktır. ‘Bir kapı kapanır bin kapı açılır.' biz buna inanan insanlarız. Ben haklarınızı helal etmenizi sizlerden rica ediyorum. İyi günlerde hep görüşelim inşallah” dedi.