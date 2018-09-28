Öğrenci servisiyle çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Bartın'da virajı alamayarak öğrenci servisinin altına giren motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde Budakdüzü İlkokulu mevki'inde yaşandı. İddialara göre kardeşini kullandığı 74 BC 813 plakalı motosikletiyle okula bırakan 17 yaşındaki Murat Özkara daha sonra işe gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada virajlı yolda kontrolünü kaybeden motosikletli genç karşı şeritten gelen N.G. yönetimindeki 74 M 0100 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı.

Motosikleti ile öğrenci servisinin altına giren ve ağır yaralanan Özkara çevredekilerin de yardımıyla aracın altından çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özkara hayatını kaybederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diğer yandan Özkara'nın cansız bedenini almak için hastaneye gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.