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04 Mayıs 2018 12:05

Öğrenciler projelerini sergiledi

Bartın Gürgenpınarı Ortaokulu öğrencileri "4006 Tübitak Bilim Fuarı" için hazırladıkları projeleri sergiledi.

Öğrenciler projelerini sergiledi

04 Mayıs 2018 12:05


Bartın Gürgenpınarı Ortaokulu öğrencileri tarafından 4006 Tübitak Bilim Fuarı" için hazırlanan projeler görücüye çıktı. Düzenlenen sergiye Bartın Valisi Nusret Dirim ve eşi Burcu Dirim, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, İl Müdürleri, Okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı. Programda konuşan etkinlik koordinatörü Hazal Fındık projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Konuşmanın ardından Vali Dirim ve katılımcılar proje stantlarını gezerek öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Hazırladıkları birbirinden güzel projeler için öğrencilere başarılar dileyen Vali Dirim, emek veren tüm okul idaresine ve öğretmenlere teşekkür etti.




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