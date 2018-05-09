Öğrencilerin sergisi büyük ilgi gördü

Bilim, Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında öğrencilerin açtığı resim ve hat sergisi katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Bartın Üniversitesi tarafından düzenlenen 10. Bilim, Kültür ve Spor Şenlikleri öğrencilerin yeteneklerini sergiledikleri etkinliklerle başladı. Eğitim Fakültesi fuaye alanında gerçekleştirilen ’İlk Heyecan’ adlı sergide Dr. Öğr. Üyesi Ferhunde Küçükşen Öner Atölyesinde hazırlanan eserler sergilendi. Öğrencilerin uzun soluklu çalışmaları sonucunda hazırladıkları ’Yıl Sonu Resim ve Desen Sergisi’ sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Sergide soyut kompozisyon, peyzaj, natürmort, röprodüksiyon ve karakalem desenlerin yer aldığı 59 çalışma sergilendi.

Uluslararası öğrenci hat sergisi açtı

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Sözel Derslikler fuaye alanında gerçekleştirilen diğer bir sergide ise Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün uluslararası öğrencisi Abdullah Azizi’nin hat sanatı eserleri sergilendi. İşaretlere anlamlı, ahenkli ve hünerli bir şekilde biçim verilerek oluşturulan Hat Sanatı Sergisinde 30 çalışma yer aldı. Gerçekleştirilen sergilere katılan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, çalışmalarından dolayı sergileri düzenleyen öğrencileri tebrik etti.

Uzun, "Öğrencilerimiz bir yandan öğrenimlerine devam ederken diğer yandan da sanatsal gelişimlerini üniversitemiz bünyesinde sürdürmektedir. Öğretim elemanlarımızın da desteğiyle çok güzel eserler ortaya çıkmakta ve gerçekleştirilen sergilerde bir görsel şölen sunulmaktadır. Kendilerini tebrik eder, sanata gösterdikleri ilginin artarak devam etmesini dilerim" dedi.