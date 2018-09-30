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Önüne çıkan ayıyı ormana kadar böyle sürdü

Bartın’da bir kişi aracıyla yolda ilerlerken aniden önüne çıkan ayıyı korna çalarak ormanlık alana sürdü.

Bartın'da bir kişi aracıyla yolda ilerlerken aniden önüne çıkan ayıyı korna çalarak ormanlık alana sürdü.


Bartın'ın Hasankadı Beldesi Baydanlar Köyü mevkisinde yaban ayısı aniden bir aracın önüne çıktı. Önüne çıkan ayıyı aracıyla kovalamaya başlayan sürücü uzun süre peşinden çıktı. Aracıyla korna çalarak boz ayıyı yol vermesi için uyaran sürücü o anlar cep telefonu ile kaydetti. Boz ayı bir süre sonra araçtan kurtulmak için yoldan çıkarak ormanlık alana kaçtı. Boz ayının girdiği ormanlık alanın başka bir köye çıktığı öğrenildi.

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