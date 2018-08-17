Orduyeri’nde aydınlatma direkleri yenilendi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın talimatı ile Orduyeri Mahallesi’nde başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında Orduyeri Caddesi’nin aydınlatma lambaları yenilendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, “Doğalgaz hatlarının döşenmesi ile birlikte kent merkezimizin araç yollarında tahribatlar meydana gelmişti. Çok şükür çalışma arkadaşlarımızla birlikte özverili bir şekilde çalışarak yollarımızın yenileme çalışmalarını tamamlıyoruz. Bu çalışmayla birlikte üst yapı olarak adlandırdığımız aydınlatma direkleri, çöp kutuları ve çeşitli kent mobilyaları gibi çalışmalar yaparak cadde ve sokaklarımızı güzelleştiriyoruz. Orduyeri Caddemizde de tamamladığımız yol çalışmamızın ardından aydınlatma direklerimizi de yeniledik. Güzel bir görünüm kazandırmış olduk. Görevli personelimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.