Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 14:06

Orduyeri’nde aydınlatma direkleri yenilendi

Bartın Belediyesi tarafından, Orduyeri Mahallesi Orduyeri Caddesi’nde başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında aydınlatma direkleri yenilendi.

Orduyeri’nde aydınlatma direkleri yenilendi

17 Ağustos 2018 14:06


Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın talimatı ile Orduyeri Mahallesi’nde başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında Orduyeri Caddesi’nin aydınlatma lambaları yenilendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, “Doğalgaz hatlarının döşenmesi ile birlikte kent merkezimizin araç yollarında tahribatlar meydana gelmişti. Çok şükür çalışma arkadaşlarımızla birlikte özverili bir şekilde çalışarak yollarımızın yenileme çalışmalarını tamamlıyoruz. Bu çalışmayla birlikte üst yapı olarak adlandırdığımız aydınlatma direkleri, çöp kutuları ve çeşitli kent mobilyaları gibi çalışmalar yaparak cadde ve sokaklarımızı güzelleştiriyoruz. Orduyeri Caddemizde de tamamladığımız yol çalışmamızın ardından aydınlatma direklerimizi de yeniledik. Güzel bir görünüm kazandırmış olduk. Görevli personelimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BARTIN HABERLERİ
BARTIN HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç